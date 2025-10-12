Marrocos vence EUA (3-1) e vai à semifinal do Mundial Sub-20

O Marrocos segue surpreendendo no Mundial Sub-20: depois de vencer Espanha e Brasil na fase de grupos, derrotou a seleção dos Estados Unidos por 3 a 1 neste domingo (12), em Rancagua, e se classificou para a semifinal do torneio, disputado no Chile.

Os marroquinos abriram o placar aos 31 minutos com Fouad Zahouani, mas Cole Campbell empatou para os americanos pouco antes do intervalo cobrando pênalti (45'+6).

No segundo tempo, Joshua Wynder marcou contra (67') e devolveu a vantagem ao Marrocos, que chegou ao terceiro gol na reta final marcando com Gessime Yassine (87').