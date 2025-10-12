Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, marcada para segunda-feira no Egito, organizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12).

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

