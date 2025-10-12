Netanyahu diz que Israel conseguiu 'enormes vitórias', mas que 'a luta não acabou'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo (12) que seu país alcançou "enormes vitórias" na guerra contra o Hamas em Gaza, mas alertou que "a luta não acabou".
"Juntos, alcançamos enormes vitórias, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro. E quero dizer a vocês: em todos os lugares onde lutamos, fomos vitoriosos, mas, ao mesmo tempo, devo dizer a vocês que a luta não acabou", disse o primeiro-ministro em um discurso à nação, às vésperas do esperado retorno dos reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.
