Papa Leão XIV pede 'coragem' àqueles que trabalham para promover plano de paz para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula na segunda-feira no balneário de Sharm el-Sheikh com o objetivo de pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.

Os líderes internacionais discutirão a implementação da primeira fase de um cessar-fogo, dois anos após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou uma contraofensiva israelense que matou mais de 67.000 palestinos.

"Dois anos de conflito deixaram morte e destruição por toda parte, especialmente nos corações daqueles que perderam brutalmente seus filhos, seus pais, seus amigos, tudo", disse o papa.

Ele também pediu a Deus que nos ajude a "alcançar o que agora parece humanamente impossível: redescobrir que o outro não é um inimigo, mas um irmão a quem podemos olhar, perdoar e oferecer a esperança da reconciliação".

O papa também falou de sua "dor" após as notícias de "novos e violentos ataques que atingiram várias cidades e infraestruturas civis na Ucrânia, causando a morte de pessoas inocentes, incluindo crianças".

"Meu coração está com a população sofredora, que vive em angústia e privação há anos", afirmou, e pediu mais uma vez "o fim da violência".