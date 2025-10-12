Polícia espanhola prende 17 pessoas por confrontos em manifestação fascista

A polícia espanhola prendeu 17 pessoas na cidade de Vitoria, no norte do país, neste domingo (12), após confrontos entre apoiadores do ex-ditador Francisco Franco e grupos de contramanifestantes.

Os confrontos eclodiram enquanto o país europeu relembra o 50º aniversário da morte do general e lida com o controverso legado de seu governo de punho de ferro de 1939 a 1975.

A Falange, uma organização que se considera sucessora dos movimentos fascistas que ajudaram Franco a chegar ao poder, manifestou-se no feriado nacional nesta cidade do País Basco para defender "a unidade da Espanha". A região do norte da Espanha tem um movimento separatista significativo.