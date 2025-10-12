Quatro feridos e pelo menos 100 casas danificadas por incêndio em Lima

Quatro pessoas ficaram feridas, cerca de 300 ficaram desabrigadas e pelo menos 100 casas foram destruídas por um grande incêndio em um bairro de Lima no sábado (11), informaram as autoridades.

O incêndio ocorreu na região de Pamplona Alta, localizada na encosta de uma colina no distrito de San Juan de Miraflores, ao sul de Lima, a capital.

Uma fábrica clandestina de fogos de artifício no local pegou fogo, gerando explosões visíveis a vários quilômetros de distância, segundo imagens publicadas por moradores nas redes sociais.