Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento', diz vice-presidente dos EUA

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse neste domingo (12) que os reféns israelenses poderiam ser libertados de Gaza "a qualquer momento".

"Deve ser a qualquer momento", disse o vice-presidente ao programa "Meet the Press", da NBC News, quando questionado sobre quando a libertação dos reféns pelo movimento palestino Hamas poderia ocorrer.

"Esperamos vê-los vivos aqui nas próximas 24 horas, provavelmente amanhã de manhã cedo, horário dos EUA, o que será mais tarde naquele dia, é claro, em Israel", acrescentou ele posteriormente no programa "This Week", da ABC.