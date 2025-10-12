Reino Unido lidera pesquisa climática polar ante retrocesso dos EUA

O navio britânico RRS Sir David Attenborough de pesquisa polar partirá na próxima semana para a Antártica com o objetivo de avançar em dezenas de projetos científicos sobre as mudanças climáticas, em um momento em que os Estados Unidos retrocedem neste tema.

Este navio ultramoderno, batizado em homenagem ao naturalista britânico, apoiará pesquisas sobre temas como "a caça de tsunamis submarinos", o rastreamento do derretimento de geleiras ou o monitoramento das populações de baleias.

Operado pelo British Antarctic Survey (BAS), um centro de pesquisa polar, o quebra-gelo de 15.000 toneladas, que dispõe de um heliporto e vários laboratórios, é parte crucial nos esforços britânicos para avaliar o impacto das mudanças climáticas na região.