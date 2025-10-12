Sobe para 44 número de mortos devido às chuvas no México

O governo "acelera os trabalhos de atendimento e recuperação nas zonas afetadas pelas chuvas", informou o comunicado da Secretaria de Segurança.

A nebulosidade finalmente começou a se dissipar neste domingo, o que permitiu intensificar os esforços para abrir as numerosas estradas situadas nas montanhas e que mantêm dezenas de pequenas localidades isoladas.

Trabalhadores da empresa estatal de energia também buscavam restabelecer o fornecimento elétrico.

A AFP percorreu áreas do município de Tenango de Doria, em Hidalgo, porta de entrada para vilarejos nas montanhas aos quais é impossível chegar devido a deslizamentos de terra e desmoronamentos em estradas e caminhos rurais íngremes.

Numerosos moradores caminham quilômetros nos dois sentidos ? alguns querem adentrar as montanhas para saber notícias de seus familiares, enquanto outros descem em busca de alimentos e medicamentos.

"Saímos por motivos de saúde (...) além de que não há alimentos ou (os comerciantes) se aproveitam da situação e aumentam os preços", disse à AFP Giovani, de 28 anos, morador da região, que preferiu não revelar o sobrenome.