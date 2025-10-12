Três diplomatas do Catar morrem e dois ficam feridos em acidente no Egito

Três diplomatas do Catar morreram e dois ficaram feridos em um acidente perto de Sharm el-Sheikh, Egito, neste domingo (12), informou a embaixada do país do Golfo.

Diplomatas e delegações oficiais chegaram à localidade do Mar Vermelho nos últimos dias para negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A Al Qahera News, um veículo ligado à inteligência egípcia, informou que os cinco cataris e um motorista egípcio estavam no veículo quando este caiu após perder o controle da manivela.