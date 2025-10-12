Assine UOL
Família palestina espera liberação de filhos presos na década de 1990

Família vê seus filhos liberados após 34 anos de cárcere
Família vê seus filhos liberados após 34 anos de cárcere Imagem: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/AFP

Perto do muro que separa Israel da Cisjordânia ocupada, a família Shamasneh aguarda a libertação de Abdel Jauad e Mohamed, presos há 34 anos, que serão libertados como parte do acordo de trégua entre Israel e o Hamas.

A celebração familiar começou assim que os Shamasneh receberam o anúncio.

"Estou tão feliz hoje que o mundo parece pequeno demais para a minha alegria", disse sua mãe emocionada, Halima Shamasneh, de 83 anos. "Nos ligaram e disseram: 'Seus nomes estão na lista, estão fora'", acrescentou.

Como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos e aproximadamente 1.700 moradores de Gaza detidos desde o início da guerra, após o ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Em troca, o Hamas deve entregar os reféns israelenses restantes mantidos em Gaza.

Halima e seu marido, Yusef, reuniram os filhos e netos na casa da família, na vila de Qatanna, na Cisjordânia, para comemorar a notícia.

Para a ocasião, Halima usou um vestido com bordados tradicionais palestinos e Yusef vestiu um terno com um lenço keffiyeh preso com um agal. Nas paredes da casa, as inúmeras fotos dos irmãos antes da prisão estão desbotadas. Suas roupas refletem a década de 1980, quando ambos foram presos.

Abdel Jauad tem agora 62 anos e Mohamed está perto dos 60. A sala de estar da casa é decorada com dois grandes cartazes impressos na década de 1990 pelo "Clube dos Prisioneiros", um grupo ligado à Autoridade Palestina, retratando os dois irmãos e exigindo sua libertação.

"Eu tinha nove anos quando meu pai foi preso; agora tenho 44 anos e quatro filhos. Ter seu pai tirado de você é uma tragédia", disse Ajuad Shamasneh, filho de Abdel Jauad, enquanto seu filho brincava nas proximidades. Como todos os 17 netos de Abdel Jauad, o menino nunca viu o avô.

"Abraçar seu pai depois de 34 anos... é indescritível", acrescentou.

Ajuad afirmou que não consegue ver seu pai há oito anos porque as autoridades prisionais israelenses cancelaram as visitas.

No entanto, ninguém na celebração mencionou o motivo da prisão de Abdel Jauad e Mohamed.

De acordo com o arquivo de Abdel Jauad, compartilhado por Israel na lista de prisioneiros a serem libertados, ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio, tentativa de homicídio e conspiração.

"Esperança real"

Em janeiro de 2025, uma trégua de seis semanas facilitou a libertação de centenas de palestinos em troca de reféns, mas os irmãos Shamasneh não estavam entre eles.

"Eu tinha esperança, mas não se concretizou na época. Hoje, porém, é uma esperança real", disse Yousef sobre seus filhos.

No entanto, ainda há dúvidas sobre se os irmãos, mesmo se libertados, retornarão para casa. Eles podem ser enviados para o exterior, como às vezes acontece com prisioneiros de alto perfil.

"Espero que venham para cá. Espero mesmo que sim. Se forem para o exterior, não poderei vê-los, nem eu nem a mãe deles", disse Yousef.

Quando perguntada sobre o que cozinhará para os filhos quando voltarem para casa, Halima responde sem hesitar: "Mansaf!", um prato típico de cordeiro com iogurte.

"Mataremos um cordeiro e prepararemos um banquete", disse ela. "Esta noite não dormiremos, ficaremos acordados comemorando, dando as boas-vindas a todos que chegarem", concluiu.

