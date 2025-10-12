Família palestina espera liberação de filhos presos na década de 1990

Como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos e aproximadamente 1.700 moradores de Gaza detidos desde o início da guerra, após o ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Em troca, o Hamas deve entregar os reféns israelenses restantes mantidos em Gaza.

Halima e seu marido, Yusef, reuniram os filhos e netos na casa da família, na vila de Qatanna, na Cisjordânia, para comemorar a notícia.

Para a ocasião, Halima usou um vestido com bordados tradicionais palestinos e Yusef vestiu um terno com um lenço keffiyeh preso com um agal. Nas paredes da casa, as inúmeras fotos dos irmãos antes da prisão estão desbotadas. Suas roupas refletem a década de 1980, quando ambos foram presos.

Abdel Jauad tem agora 62 anos e Mohamed está perto dos 60. A sala de estar da casa é decorada com dois grandes cartazes impressos na década de 1990 pelo "Clube dos Prisioneiros", um grupo ligado à Autoridade Palestina, retratando os dois irmãos e exigindo sua libertação.

"Eu tinha nove anos quando meu pai foi preso; agora tenho 44 anos e quatro filhos. Ter seu pai tirado de você é uma tragédia", disse Ajuad Shamasneh, filho de Abdel Jauad, enquanto seu filho brincava nas proximidades. Como todos os 17 netos de Abdel Jauad, o menino nunca viu o avô.