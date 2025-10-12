Trump diz que guerra em Gaza "terminou"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que a guerra em Gaza "terminou" enquanto viajava para Israel e Egito para celebrar um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns.

"A guerra terminou, certo? Entenderam?", disse Trump a jornalistas quando foi questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas havia chegado ao fim.

