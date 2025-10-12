Trump e Al Sisi presidirão cúpula para paz em Gaza na segunda-feira no Egito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidirão uma cúpula para a paz em Gaza no Egito na segunda-feira (13), com a presença do secretário-geral da ONU e outros líderes mundiais.

A reunião, que acontecerá na cidade turística de Sharm el-Sheikh, reunirá "líderes de mais de 20 países", informou o gabinete do presidente egípcio, dois dias após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Seu objetivo, acrescentou, é "encerrar a guerra na Faixa de Gaza, intensificar os esforços para alcançar a paz e a estabilidade no Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança e estabilidade regionais".