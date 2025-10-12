Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

O cessar-fogo em Gaza é mantido pelo terceiro dia neste domingo (12), na véspera de uma troca prevista de reféns e prisioneiros, assim como de uma cúpula internacional que busca abrir um caminho para a paz após dois anos de guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os líderes esperados na segunda-feira na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh para a cúpula de paz sobre Gaza, que será presidida juntamente com o presidente egípcio, Abdel Fattah al Sisi.

A seguir, os acontecimentos mais recentes no processo de paz: