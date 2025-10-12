Unidade militar amotinada em Madagascar diz que as forças armadas estão sob seu comando

Um contingente do exército de Madagascar anunciou, neste domingo (12), que havia assumido o controle das forças armadas do país, logo após o presidente desta nação insular africana denunciar uma "tentativa ilegal de tomada do poder".

O contingente militar juntou-se aos manifestantes antigovernamentais no sábado nesta ilha na costa sudeste da África, abalada por um movimento de protesto iniciado em meados de setembro.

"A partir de agora, todas as ordens do exército malgaxe, sejam terrestres, aéreas ou militares, partirão do quartel-general do CAPSAT", afirmaram oficiais do contingente de oficiais administrativos e técnicos em um vídeo.