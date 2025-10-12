Valentin Vacherot, 204º no ranking da ATP, é campeão do Masters 1000 de Xangai

"É uma loucura, nem posso acreditar... Teria sido melhor ter dois ganhadores, mas toda a família ganhou hoje", disse Vacherot, cuja mãe é irmã da mãe de Rinderknech.

"O que escrevemos nesta semana é realmente incrível, ninguém vai tirar isso da gente", acrescentou o jogador de 26 anos.

"Dois primos são mais fortes do que um", respondeu Rinderknech, que de tão emocionado na entrega do troféu se ajoelhou e quase desmaiou.

"Você merece muito... Bravo, dei tudo de mim, não poderia ter feito mais", disse o francês de 30 anos.

Antes da vitória de Vacherot, o jogador com pior ranking a vencer um Masters 1000, os torneios mais importantes depois dos quatro Grand Slams, era o croata Borna Coric, campeão em Cincinnati em 2022 como número 152 do mundo.

Desde o qualifying até a chave principal, Vacherot emendou nove vitórias consecutivas em Xangai, incluindo contra o lendário Novak Djokovic (N.5) na semifinal.