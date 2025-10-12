Zidane reafirma desejo de treinar seleção francesa 'algum dia'

O ídolo Zinedine Zidane reafirmou neste domingo (12), em Roma, que deseja treinar a seleção francesa "algum dia".

"Com certeza voltarei a treinar, é o meu plano", declarou Zidane durante o Festival do Esporte, organizado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

"No futuro, e não estou dizendo que vai acontecer agora, o que quero é treinar a seleção nacional algum dia. Vamos ver", acrescentou o campeão do mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000.