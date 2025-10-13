Acidente de ônibus deixa 40 mortos na África do Sul

Ao menos 40 pessoas morreram em um acidente de ônibus na África do Sul, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

O ônibus que seguia para o Zimbábue caiu em um barranco no domingo, a quase 90 quilômetros da fronteira, quando o motorista aparentemente perdeu o controle, informou Violet Mathye, ministra dos Transportes da província de Limpopo (nordeste do país).

As equipes de emergência "ainda estão trabalhando no local, mas até o momento foram confirmados 40 corpos", declarou Mathye ao canal de televisão 'Newzroom Afrika'. Entre os mortos está uma criança de 10 meses.