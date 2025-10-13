Acordo de Paris está funcionando? Tratado enfrenta reavaliação após 10 anos

Mas este décimo aniversário é marcado por dificuldades. Uma delas é a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classifica a mudança climática como uma "fraude", de retirar seu país pela segunda vez do tratado.

Juntamente com outros países, os Estados Unidos ? segundo maior poluidor do planeta ? estimam produzir cada vez mais petróleo, gás natural e carvão, ignorando a promessa feita na COP28 de Dubai em 2023: iniciar uma transição para abandonar este tipo de energia, responsável pela maior parte da mudança climática.

Para aplicar o Acordo de Paris, os países também deveriam atualizar até setembro suas rotas climáticas para 2035. Mas, enquanto a União Europeia ainda não concluiu seu trabalho, a China, o maior emissor mundial, se contentou com objetivos minimalistas.

- "Sobrevivência" -

As Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP), no entanto, continuam sendo "absolutamente necessárias" para responsabilizar os países por sua falta de ambição, opina Patricia Espinosa, ex-diretora da ONU Clima.

"Não acredito que haja outra forma de lidar com uma ameaça tão grande para a humanidade", declarou à AFP. E, apesar de suas imperfeições, as COP "proporcionaram um programa muito claro sobre o que devemos fazer", afirmou.