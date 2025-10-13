Ancelotti volta a abrir as portas da seleção para Neymar

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante de 33 anos jogou sua última partida pelo país em 17 de outubro de 2023.

Ao falar sobre o jogo contra o Japão, Ancelotti disse que espera ver em seus jogadores o "compromisso" demonstrado no amistoso da sexta-feira contra a Coreia do Sul, em Seul, que terminou com uma goleada de 5-0.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito (...) e o futebol bonito é a qualidade individual que todo jogador do Brasil tem, e também o compromisso coletivo", destacou.

Em um planejamento para enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil enfrentará em novembro, em Londres e Paris, adversários do continente africano que ainda serão confirmados.

"É um momento em que podemos experimentar algumas coisas", declarou o ex-treinador do Real Madrid.

"Temos que manejar duas coisas: uma equipe que pouco a pouco vai estar mais definida para a Copa do Mundo e outros jogadores que queremos ver como se incorporam ao jogo da equipe", acrescentou.