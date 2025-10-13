Califórnia promulga 1ª lei nos EUA que exige medidas de segurança para chatbots de IA

A norma exige aos operadores a implementação de salvaguardas "críticas" em relação às interações com os chatbots de IA, explicou o senador democrata do estado, Steve Padilla, impulsionador da lei.

Entre outras coisas, a lei impõe a verificação da idade dos usuários e a exibição de lembretes de que os chatbots são gerados por inteligência artificial. Também exige que as pessoas que expressarem pensamentos de autolesão ou suicídio sejam encaminhadas para serviços de gestão de crise e a implementação de protocolos de prevenção ao suicídio.

- Suicídios de adolescentes -

"A indústria tecnológica é incentivada a captar a atenção dos jovens e mantê-la às custas de suas relações no mundo real", disse Padilla antes da votação do projeto no Senado estadual.

O parlamentar se referiu a suicídios recentes de adolescentes, inclusive o de um jovem de 14 anos na Flórida, em 2024.

A mãe do menor, Megan Garcia, disse, em entrevista à AFP, que seu filho, Sewell, tinha se apaixonado por um chatbot inspirado em um personagem da série "Game of Thrones" na plataforma Character.AI, que permite ao usuário interagir com personagens como se eles fossem seus confidentes ou amantes.