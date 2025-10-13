Califórnia promulga lei pioneira nos EUA para regular chatbots de IA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou nesta segunda-feira (13) uma lei pioneira no país que regulamenta os chatbots de inteligência artificial, contrariando a Casa Branca, que defende que essa tecnologia não passe por nenhum tipo de controle.

A lei desafia a pressão da Casa Branca para evitar a regulamentação da IA e surge após casos de suicídios de adolescentes depois de conversas com chatbots.

"Vimos exemplos verdadeiramente horríveis e trágicos de jovens prejudicados por tecnologia não regulamentada e não ficaremos de braços cruzados enquanto as empresas continuam operando sem as restrições e a responsabilização necessárias", disse Newsom após sancionar a lei.