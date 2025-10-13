Carros blindados e guarda-costas: a segurança dos torcedores VIP no México para a Copa do Mundo

Motoristas, guarda-costas, mantas antibombas e coletes à prova de balas completam os itens de segurança oferecidos em meio à violência que assola o México, com cerca de 30 mil homicídios por ano.

"A insegurança do país nos fez crescer como indústria", admite Gabriel Hernández, diretor do Armoring Group, que vende carros blindados e indumentária civil e militar no México, nos Estados Unidos e na Espanha.

As autoridades afirmam que estão trabalhando duro para garantir a segurança do maior evento de futebol em todas as três sedes mexicanas: Cidade do México, Guadalajara (oeste) e Monterrey (norte).

A capital, que já recebeu duas finais icônicas da Copa do Mundo ? as que consagraram Pelé em 1970 e Diego Maradona em 1986 ? e onde são esperados 5 milhões de visitantes, geralmente é poupada dos ataques do narcotráfico.

Mas Guadalajara é o centro de operações do Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, que está oferecendo US$ 15 milhões (R$ 82 milhões, na cotação atual) por seu líder, Nemesio Oseguera "El Mencho".

- Ricos com medo -

Os carros disponíveis para alugar durante a Copa estão mais do que blindados: têm dispositivos de choque nas maçanetas das portas, gás de pimenta que sai das rodas e pneus que podem rodar até 80 km mesmo depois de atingidos por balas.