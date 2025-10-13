China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

A China afirmou nesta terça-feira que vai lutar "até o fim" na guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% contra a segunda maior economia do mundo.

"Em relação às guerras tarifárias e comerciais, a posição da China continua a mesma", disse um porta-voz do Ministério do Comércio. "Se quiserem lutar, lutaremos até o fim. Se quiserem negociar, nossas portas continuam abertas", acrescentou.

A preocupação com o agravamento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo aumentou no fim de semana, depois que Trump anunciou novas tarifas sobre os produtos chineses, uma notícia que sacudiu os mercados e colocou em dúvida uma possível reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.