Chuvas deixam 64 mortos e 65 desaparecidos no México

Ao menos 64 pessoas morreram e outras 65 estão desaparecidas devido ao impacto destrutivo das chuvas torrenciais que afetaram vários estados do centro e leste do México desde a semana passada, informou o governo nesta segunda-feira (13).

As mortes e os maiores danos estão localizados principalmente nos estados de Veracruz (leste), Hidalgo e Puebla (centro), informou a chefe nacional de Proteção Civil, Laura Velázquez.

As chuvas mais intensas ocorreram entre segunda e quinta-feira da semana passada, o que causou "uma elevação no nível dos rios e córregos que circundam esses estados", gerando inundações e destruição, explicou Velázquez durante a coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.