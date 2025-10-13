Chuvas intensas provocam 64 mortes no México

O total de mortos pelas inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que assolam o centro e o leste do México desde a semana passada subiu para 64 pessoas, enquanto outras 65 estão desaparecidas, informou, nesta segunda-feira (13), o governo.

As mortes e os maiores danos da tempestade estão localizados nos estados de Veracruz (leste), Hidalgo e Puebla (centro), informou a chefe nacional de Proteção Civil, Laura Velázquez.

As chuvas mais intensas ocorreram entre segunda (6) e quinta-feira (9), o que causou "uma elevação no nível dos rios e córregos que circundam esses estados", gerando inundações e destruição, explicou Velázquez durante a coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.