Comércio da China supera expectativas em setembro apesar das tarifas de Trump

O comércio exterior da China cresceu em setembro a um ritmo mais acelerado do que o previsto, em meio aos temores de escalada em uma guerra tarifária entre Pequim e Washington, segundo dados divulgados nesta segunda-feira.

As exportações chinesas subiram 8,3% na comparação com o mês de setembro do ano passado, informou a Administração Geral de Alfândegas, superando a previsão da agência Bloomberg de 6,6%.

As importações subiram 7,4%, segundo os dados, muito acima da previsão da Bloomberg de 1,9%.