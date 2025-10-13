'Como renascer', palestinos reencontram familiares após deixarem prisões israelenses

"É um sentimento indescritível, é como renascer", declarou, em Ramallah, um dos libertos, Mahdi Ramadan, acompanhado dos pais, com os quais disse que passaria sua primeira noite fora da prisão.

A alguns metros dali, familiares se abraçavam, jovens choravam e apoiavam a testa uns nos outros. Alguns chegaram a desmaiar de emoção por voltar a ver seus entes queridos após anos, em alguns casos décadas, presos.

Em sinal de celebração, a multidão também repetia, em coro, "Allahu akbar" (Deus é o maior, em árabe).

Entre os palestinos que soltos em virtude do acordo da trégua negociada pelos Estados Unidos estão 250 detidos por motivos de segurança, entre eles condenados por matar israelenses, assim como cerca de 1.700 palestinos detidos pelo exército israelense em Gaza.

Israel concordou em libertá-los em troca da entrega dos reféns que seguem vivos na Faixa de Gaza, no marco da primeira fase do plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra.

O conflito em Gaza eclodiu após o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.219 pessoas em Israel, civis na maioria, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais israelenses.