COP30: menos emissões, mais florestas e dinheiro

Estas serão as principais questões sobre a mesa da COP30, que acontecerá a partir de 10 de novembro e vai durar quase duas semanas na cidade de Belém, estado do Pará.

- Emissões -

O mundo não está reduzindo as emissões de maneira suficientemente rápida para limitar o aquecimento do planeta a 1,5ºC na comparação com a era pré-industrial, como estabelece o Acordo de Paris.

A maioria dos cientistas acredita que, sem uma mudança radical de direção, esse limite será alcançado em alguns anos.

As nações signatárias do Acordo de Paris são obrigadas a apresentar objetivos mais ambiciosos para a redução de suas emissões de gases do efeito estufa a cada cinco anos.

A última rodada de compromissos para 2035 deveria ser entregue em fevereiro. O Brasil foi um dos primeiros a dar o exemplo, mas a maioria dos países não cumpriu o prazo.