COP30: o desafio de uma frente climática unida em tempos de Trump

A COP30 começa em menos de um mês em Belém do Pará com o colossal desafio de unir os países do mundo para continuar o combate à mudança climática, apesar dos ventos contrários, principalmente devido à retirada dos Estados Unidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu em sediar esta 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (10 a 21 de novembro) em Belém, a primeira na Amazônia.

Ele pretende reunir dezenas de chefes de Estado e de Governo, mas em uma cúpula agendada alguns dias antes (6 e 7 de novembro), para aliviar a cidade do desafio logístico imposto pela chegada de 50.000 negociadores, ativistas, especialistas e outros participantes.