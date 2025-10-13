Dissidente cubano José Daniel Ferrer parte para o exílio nos EUA

O dissidente de longa data José Daniel Ferrer, que estava preso no leste de Cuba, partiu para o exílio nos Estados Unidos com sua família, anunciou o Ministério das Relações Exteriores cubano nesta segunda-feira (13).

"A partida para os Estados Unidos ocorre após um pedido formal do governo daquele país e a aceitação expressa de Ferrer García", afirmou o ministério em um comunicado.

Em 4 de outubro, Ferrer enviou uma carta na qual relatou sua aceitação do exílio após "espancamentos, torturas, humilhações, ameaças e condições extremas" na prisão.