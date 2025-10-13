Economia de Chicago em xeque pelas operações contra imigrantes

Uma das dezenas de lojas dedicadas às 'quinceañeras' (festas de 15 anos) do bairro, onde as famílias compram vestidos luxuosos para a celebração, fechou suas portas de forma definitiva em setembro.

Para Ariella Santoyo, proprietária da My Quince World, o efeito bola de neve da repressão em uma economia de imigrantes de bilhões de dólares lembra os tempos sombrios da covid-19.

"Notamos claramente uma queda este ano", do retorno de Trump ao poder, explica Santoyo, de 38 anos, enquanto borda um vestido.

A proprietária disse à AFP que seu faturamento caiu "cerca de 40%" desde que os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) intensificaram as detenções de todos que parecem ser latinos, sejam cidadãos americanos ou imigrantes com ou sem permissão de residência.

Mike Muhammad, funcionário de um supermercado de temática latina, lamenta a situação. "As pessoas não vêm mais", diz ele.

O medo das autoridades também tem forte efeito sobre o setor de construção civil. "Ninguém vem trabalhar. Eles têm medo", relata um empresário sob condição de anonimato.