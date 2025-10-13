Egito organizará conferência sobre reconstrução de Gaza, diz presidente egípcio

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, afirmou nesta segunda-feira (13) que seu país organizará uma conferência sobre a reconstrução de Gaza após o acordo de cessar-fogo e a troca de reféns por prisioneiros palestinos.

"O Egito trabalhará com os Estados Unidos, em coordenação com parceiros, nos próximos dias para estabelecer as bases da reconstrução da Faixa [de Gaza], e temos a intenção de organizar uma conferência sobre recuperação inicial, reconstrução e desenvolvimento", declarou Sisi durante a cúpula sobre Gaza, na cidade de Sharm el-Sheikh.

bha-sof/ila/rnr/am