EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza

NotíciasEUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza13/10/2025 13h50Deixe seu comentárioEUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gazabha/smw/an/rnr/aa© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.