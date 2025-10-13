Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy entrará na prisão em 21 de outubro

O julgamento do recurso ocorrerá em Paris nos próximos meses, em data ainda a ser definida.

A condenação não é a primeira do ex-presidente conservador, chefe de Estado entre 2007 e 2012. Ele já tem outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012.

Embora outros chefes de Estado europeus já tenham sido presos, como o ditador grego Georgios Papadopoulos, por alta traição na década de 1970, Sarkozy será o primeiro de um país que já faz parte da União Europeia.

"Dormirei na prisão de cabeça erguida. Sou inocente", reagiu o marido da cantora, modelo e atriz Carla Bruni ao saber da sentença, em setembro.

O ex-presidente cumprirá sua pena na prisão de Santé, na capital. Para garantir sua segurança, ele poderá acabar em uma ala para presos "vulneráveis" ou ficar em isolamento.

Como já tem 70 anos, poderá apresentar um pedido de liberdade condicional rapidamente, o qual a justiça terá, no máximo, dois meses para decidir.