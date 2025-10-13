Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy irá para a prisão em 21 de outubro

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será levado à prisão em 21 de outubro para cumprir uma pena de cinco anos por supostamente financiar de forma ilegal a sua campanha eleitoral de 2007, disseram fontes à AFP nesta segunda-feira (13).

Sarkozy, de 70 anos, será o primeiro líder francês do pós-guerra e o primeiro ex-chefe de um país da União Europeia a ir para a prisão, e cumprirá sua pena no presídio de La Santé, em Paris.

