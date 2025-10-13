FMI e Banco Mundial se reúnem em Washington em meio a crescentes tensões comerciais

As principais autoridades econômicas do mundo se reunirão em Washington a partir desta segunda-feira (13) para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, em meio à escalada das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aproveitará a oportunidade para divulgar seu relatório anual Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês), que fornecerá uma visão geral do impacto que as tarifas do presidente americano, Donald Trump, tiveram no crescimento global e nas principais economias.

Na última quarta-feira, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, usou seu tradicional discurso de abertura para alertar sobre os riscos persistentes que a economia global enfrenta, destacando a incerteza a respeito das tarifas cinco anos após a pandemia de covid-19 paralisar a economia.