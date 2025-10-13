Ganhadora do Nobel prevê queda de Maduro com ou sem negociação

María Corina apoia as manobras militares e evitou falar em invasão. "A invasão que existe aqui é a dos cubanos, russos, iranianos, do Hezbollah, Hamas, dos cartéis de drogas, da guerrilha das Farc. Essa é a invasão que ocorre na Venezuela", afirmou a opositora, em chamada de vídeo.

"O que estamos pedindo é que essas estruturas que saquearam o país e que deixam esse rastro de morte e dor sejam desarticuladas, e Maduro tem neste momento a possibilidade de avançar em uma transição pacífica. Com negociação, sem negociação, ele vai deixar o poder", afirmou María Corina.

A opositora ressalta que Maduro fraudou as eleições de 28 de julho de 2024, e que Edmundo González Urrutia foi o verdadeiro vencedor. Ela descreve Maduro como encurralado, embora o governante se mostre firme na TV.

"Dissemos que estamos dispostos a oferecer garantias, que não tornaremos públicas até nos sentarmos à mesa de negociações. Se ele insistir em aplicar mais e mais força, as consequências serão de sua responsabilidade direta, de mais ninguém", advertiu María Corina.

"Que consequências? Não vou especular sobre isso. Nós, venezuelanos, não temos armas de fogo, temos a palavra, temos a organização cidadã, temos a pressão, temos a denúncia", acrescentou.

- Declaração de guerra -

María Corina disse que o Nobel da Paz não estava em seu radar. Ela soube da notícia ao ser acordada com um telefonema. "Foi uma das maiores surpresas que tive na vida. Confesso que hoje, três dias depois, ainda a estou processando. Acho que esse reconhecimento ao povo da Veneuela foi uma injeção de ânimo."