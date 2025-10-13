'Temos paz no Oriente Médio', declara Trump na cúpula sobre Gaza no Egito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou nesta segunda-feira (13) a "paz no Oriente Médio" após assinar, junto aos líderes do Egito, Catar e Turquia, uma declaração como garantes do acordo para pôr fim à guerra em Gaza.

"Juntos conseguimos o que todos diziam ser impossível. Finalmente temos paz no Oriente Médio", afirmou Trump em um discurso dirigido aos líderes internacionais reunidos na cúpula sobre Gaza, realizada no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh.

