Hamas divulga nomes dos quatro reféns mortos cujos restos serão devolvidos nesta segunda-feira

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al-Qassam, publicou os nomes de quatro reféns mortos nesta segunda-feira (13), cujos restos mortais planeja devolver a Israel ainda hoje.

"As Brigadas al-Qassam entregarão hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, os corpos dos prisioneiros sionistas cujos nomes estão indicados abaixo", declarou o Hamas, anunciando os nomes de quatro reféns mortos.

Anteriormente, o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos em Israel, a principal organização de parentes dos reféns, denunciou o fato de apenas quatro dos 28 que morreram em cativeiro terem sido entregues nesta segunda-feira, o que "representa uma flagrante violação do acordo por parte do Hamas".