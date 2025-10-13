Invicta há um ano à frente do Colo Colo, Tatiele Silveira quer fazer história na Libertadores feminina

Nascida em Porto Alegre em julho de 1980, Tatiele começou no futebol aos dez anos jogando com garotos. Depois de três temporadas, encontrou um time de meninas, quando o Internacional abriu a primeira escolinha de futebol feminino.

Conhecida como Tati, ela jogou dez anos como meio-campista no Inter. Em 2004, parou de atuar como profissional, mas continuou jogando futsal, ao mesmo tempo em que começou a se aventurar como treinadora nas categorias de base.

"Enquanto eu jogava, sempre tive uma exigência da minha família: eu podia jogar, mas eu tinha que estudar. Então acabei o ensino médio e prestei vestibular para educação física. Não sabia que eu queria ser treinadora naquela época, mas eu gostava de esporte", contou dez anos depois em uma entrevista.

Em 2017, Tatiele assumiu o time profissional do Inter e levou as 'Gurias Coloradas' à conquista do Campeonato Gaúcho nessa mesma temporada, mas seu contrato não foi renovado apesar do retrospecto de apenas duas derrotas em 40 jogos.

Dois anos depois, chegou à Ferroviária e levou o time de Araraquara ao segundo título do Brasileirão feminino e à final da Libertadores, perdendo por 2 a 0 para o Corinthians.

- "Não pensamos em recordes" -

Tatiele continuou a carreira no Santos, outro gigante do futebol feminino sul-americano, e no Vasco, mas a mudança decisiva veio em meados de 2023, quando foi ao Chile para comandar o Colo Colo, com o qual conquistou dois títulos nacionais (2023 e 2024).