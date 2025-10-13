Júbilo e dor em Israel com a libertação dos reféns

Com abraços e gritos de alegria, mas também com lágrimas e dor, centenas de pessoas celebraram na Praça dos Reféns em Tel Aviv as libertações dos últimos israelenses que permaneciam como reféns em Gaza há mais de dois anos.

Muitos chegaram ao local durante a madrugada, com fotografias dos reféns e bandeiras de Israel com um laço amarelo, um símbolo do movimento que pedia a libertação dos sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas.

"Esperávamos por este momento, mas há tristeza por aqueles que não voltam e pelos quase 2.000 mortos da guerra, dois anos de loucura que terminam", declarou à AFP Ronny Edry, um professor de 54 anos.