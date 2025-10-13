Milei se reunirá com Trump para selar apoio financeiro antes de eleições legislativas

O presidente argentino, Javier Milei, viaja nesta segunda-feira (13) a Washington para se reunir na terça-feira com seu aliado ideológico Donald Trump, após os Estados Unidos anunciarem um apoio financeiro para estabilizar o mercado argentino antes das eleições legislativas de 26 de outubro.

A viagem busca blindar os detalhes do auxílio após semanas de volatilidade cambial e reveses no Congresso, que colocaram em dúvida a viabilidade do plano de reformas de Milei, que conseguiu reduzir drasticamente a inflação às custas de um duro ajuste fiscal.

"Os Estados Unidos perceberam esse ataque contra a Argentina, contra as ideias de liberdade, contra um aliado estratégico e por isso que nos deram o apoio", disse o presidente ultraliberal à rádio nesta segunda-feira.