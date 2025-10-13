Assine UOL
Ministério ligado ao Hamas diz que 67.869 palestinos morreram na guerra

Palestinos choram diante dos corpos de mortos am ataques israelenses em Khan Younis no sul da da Faixa de Gaza
Palestinos choram diante dos corpos de mortos am ataques israelenses em Khan Younis no sul da da Faixa de Gaza Imagem: Mohammed Salem - 17.out.23/Reuters

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou hoje que o balanço de mortos em dois anos de guerra com Israel chega a 67.869.

"O balanço total da agressão israelense desde 7 de outubro de 2023 sobe a 67.869 mártires", informou o ministério, ressaltando que continua recuperando cadáveres das vítimas do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o fim da guerra em Gaza após a entrada em vigor, na sexta-feira, do cessar-fogo entre Hamas e Israel, graças a um plano de 20 pontos promovido por ele.

