Noruega afirma que Venezuela fechou embaixada em Oslo após Nobel da Paz para Machado

María Corina Machado foi impedida de concorrer às eleições presidenciais de 2024, nas quais o presidente em fim de mandato, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor, apesar dos protestos da oposição.

Segundo o jornal norueguês Verdens Gang, que revelou a informação, os serviços da embaixada não atendiam ao telefone na tarde desta segunda-feira.

Seus números estavam fora de serviço, constatou a AFP à noite, em horário local.

Este anúncio ocorre três dias depois de o Comitê Norueguês do Nobel, composto por cinco membros nomeados pelo Parlamento daquele país, conceder o Prêmio da Paz a Machado.

O Comitê Norueguês do Nobel destacou que concedeu o prêmio a Machado "por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

No domingo, Maduro chamou sua adversária política de 58 anos de "bruxa demoníaca".