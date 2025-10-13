Ônibus com presos palestinos deixam a penitenciária israelense de Ofer

Vários ônibus saíram nesta segunda-feira (13) da penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia ocupada, como parte da troca prevista após a libertação por parte do Hamas dos últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro em Gaza.

A administração penitenciária israelense havia reunido no sábado os detentos palestinos que seriam libertados em duas prisões, incluindo a de Ofer. A libertação está prevista no acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel.

