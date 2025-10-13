Organizadores se dizem 'confiantes' quanto a Alcaraz e Sinner participarem do Masters 1000 de Paris

Alcaraz, que sofreu uma lesão no tornozelo no ATP 500 de Tóquio, onde foi campeão no final de setembro, decidiu não participar do Masters 1000 de Xangai, que terminou no domingo.

Sinner jogou o torneio chinês, que este ano foi marcado pelo calor e umidade asfixiantes, mas teve que abandonar na terceira rodada.

Com o ATP Finals programado para Turim de 9 a 16 de novembro, e a fase final da Copa Davis de 18 a 23 de novembro em Bolonha, o calendário de final de ano está "lotado, é claro, mas estamos confiantes", reiterou Pioline.

Por enquanto, os únicos jogadores que já anunciaram que não vão participar do Masters 1000 de Paris são o britânico Jack Draper e o americano Frances Tiafoe, revelou o diretor.

O veterano sérvio Novak Djokovic, que sofreu com problemas físicos ao longo da competição em Xangai, ainda não confirmou participação em Paris.

Após 40 anos sendo realizado em Bercy, a leste da capital francesa, o último Masters 1000 da temporada será disputado pela primeira vez este ano no noroeste de Paris, na La Défense Arena, com uma quadra central com capacidade para 17.500 pessoas.