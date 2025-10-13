Petróleo se recupera parcialmente após declarações de Trump sobre China

O preço do petróleo do tipo Brent subiu nesta segunda-feira (13), impulsionado por declarações do presidente americano, Donald Trump, que baixou o tom sobre a China, após ameaçar esse país na semana passada e fazer os preços caírem.

"Qualquer redução do comércio internacional só pode ser desfavorável ao petróleo", disse o analista John Evans, da PVM, explicando a queda de sexta-feira e a recuperação de hoje.

Para Mark Waggoner, da Excel Futures, o retorno da incerteza comercial poderia pesar nos preços nas próximas semanas. Segundo ele, o aumento observado hoje se deve, sobretudo, a uma "recuperação técnica após um dia muito ruim".