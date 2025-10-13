Porky renuncia à prefeitura de Lima para buscar presidência do Peru

"Comunico minha renúncia ao cargo de prefeito da Municipalidade Metropolitana de Lima para me posicionar como pré-candidato nas próximas eleições primárias do Partido Político Renovação Popular", indicou López Aliaga em uma carta que foi lida diante da câmara municipal.

O político, que esteve presente no ato, é o fundador e principal dirigente desse partido.

O Peru está mergulhado em uma grave crise de insegurança por conta das extorsões e assassinatos do crime organizado.

Entre outras medidas, López Aliaga propõe que tribunais militares julguem os criminosos mais perigosos, a quem ele descreve como "terrucos [terroristas] urbanos".

Ele é admirador de líderes como Donald Trump e Nayib Bukele.

López Aliaga é um engenheiro que fez fortuna nos setores hoteleiro e ferroviário. Confessou ser celibatário desde os 20 anos e que pratica diariamente o rito do cilício.