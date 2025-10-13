Presidenciável do Chile Matthei promete fechar fronteira para irregulares

A última pesquisa semanal da consultora Cadem posicionou Matthei em terceiro lugar nas preferências com 14%. À sua frente estão a comunista Jeannette Jara (28%) e José Antonio Kast (24%), de extrema direita.

Matthei se comprometeu a fechar a fronteira à imigração irregular dentro de um prazo de um ano, utilizando drones, informações de satélites e o desdobramento de uma polícia de fronteira, entre outras medidas.

A maioria dos imigrantes irregulares entra no Chile pela fronteira com a Bolívia.

Segundo uma estimativa oficial, cerca de 330 mil estrangeiros, a grande maioria venezuelanos, residem irregularmente no Chile.

A proposta de Matthei também prevê expulsar 3 mil presos e 10 mil imigrantes irregulares que já possuem ordem de expulsão.

A candidata vai apoiar uma mudança legislativa para que a entrada irregular no país seja considerada um crime e não apenas uma infração.